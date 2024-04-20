За сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Российская террористическая армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. В течение суток 19 апреля на фронте произошло 102 боевых столкновения.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 апреля.

В течение суток вражеские войска нанесли 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волфине Сумской области; Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Ямполевка, Торское, Спорное, Дружба, Ивановское, Часов Яр, Дружковка, Нью-Йорк, Юрьевка, Новопокровское, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполевка, Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и пункту управления противника.

Напомним, утром 20 апреля российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель над Новомосковским районом. Вследствие падения обломков российской ракеты возник пожар.

Ранее сообщалось, что 20 апреля российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Взрывы в городе раздались в 5 утра.