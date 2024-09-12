За сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 11 сентября на фронте было зафиксировано 105 боевых столкновений.

Видео дня

Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 сентября.

В течение суток путинские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов, применив 16 ракет, 70 авиационных ударов, задействовав 84 управляемых авиабомбы, совершили 5028 обстрелов, 145 из них – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы районах населенных пунктов Иващенково, Владимировка, Белая Береза, Вильна Слобода, Кондратовка, Яструбино, Смолино Сумской области; Семеновка, Николаевка Черниговской области; Купянск Харьковской области; Щербиновка, Александрополь, Озаряновка, Дружба, Часов Яр, Николаевка, Щурово, Константиновка, Угледар, Урожайное, Розовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области; Белогорье Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, поразили шесть средств ПВО, три орудия на огневых позициях, одну станцию ​​радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта захватчиков.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцов и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки, Тевердохлебового и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. В общем враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло два безуспешных для врага боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории России активно применял авиацию, совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО, один самолет, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и две единицы спецтехники.

Напомним, ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА были уничтожены на подступах к столице.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела есть много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!