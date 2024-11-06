За сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, поражен пункт управления врага и склад БК – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине зафиксировано 140 боевых столкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении, где воины Сил обороны отразили 56 вражеских атак. В то же время защитники Украины нанесли существенные потери оккупантам.

В частности, поражены семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск России. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 среды, 6 ноября, 987-х суток полномасштабной агрессии РФ.

Российские удары

По уточненной информации, накануне противник нанес по позициям подразделений Сил обороны и населенным пунктам три ракетных и 97 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 142 КАБа.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1370 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов, из них 79 – из РСЗО.

Видео дня

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Беловоды, Поповка, Заруцкое, Кияница Сумской области; Питомник, Казачья Лопань, Бочковое, Байрак, Петропавловка, Пристен Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка, Сухая Балка, Александрополь, Валентиновка Донецкой области; Новодарьевка, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.

Какая ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону защитников Украины недалеко от Волчанска.

На Купянском произошло восемь атак врага. Украинские военные отражали штурмовые действия недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. Противник активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Твердохлебового, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм вблизи Белогоровки.

На Краматорском при поддержке авиации противник дважды атаковал в районах Белогоровки.

На Торецком, активно применяя бомбардировочную авиацию, агрессор совершил две атаки неподалеку от Торецка.

На Покровском украинские воины остановили 33 штурмовых действия в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

На Кураховском отражены 56 атак. Активнее всего враг пытался продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

На Времовском направлении противник совершил десять штурмов в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

На Гуляйпольском враг наступления не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе Белогорья.

На Ореховском россияне захватчики однажды безуспешно атаковали в направлении Орехова.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили три попытки врага продвинуться. Оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Защитники Украины нанесли потери врагу

Как говорится в сводке, украинские воины наносят противнику ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Украины поразили семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БПЛА, один пункт управления и один полевой склад боеприпасов россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, всего потери армии России составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и единицу специальной техники окупантов.

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