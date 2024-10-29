За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений, поражен пункт управления и склад БК врага – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, более трети из которых – на Кураховском направлении. Российские оккупанты нанесли по украинским позициям и населенным пунктам один ракетный и 93 авиаудара, сбросив 67 КАБов; совершили более 4800 обстрелов и задействовали для поражения свыше 1600 дронов-камикадзе.

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В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, склад боеприпасов, три радиолокационные станции и еще три важных объекта ВС РФ. О ситуации на передовой по состоянию на утро 29 октября рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что накануне из авиации военные преступники обстреливали районы населенных пунктов Беловоды, Юнаковка, Журавка, Басовка, Харьков, Милово, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Терны, Северск, Стародубовка, Часов Яр, Стенки, Александро-Шультино, Торецк, Степановка, Дачное, Улаклы, Малая Токмачка и Новоандреевка.

В это время на Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боестолкновения, бои шли в районе Волчанска. На Купянском было 13 столкновений, наши защитники отражали вражеские атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 15 атак войск РФ в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. На Краматорском – свели на нет три попытки врага прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области. Один раз оккупанты пытались продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе Торецка.

На Покровском направлении защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишнево. На Кураховском – продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимилиановки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки, где оккупантв 48 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времевском направлении ВС РФ предприняли 12 попыток захватить наши позиции недалеко от Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области. На Приднепровском – совершили два безуспешных наступательных действия, поенсли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок армии РФ там не обнаружено. Также активных наступательных действий оккупанты не вели на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, ВС РФ за минувшие сутки нанесли по своей территории 37 авиаударов с применением 54 КАБов. Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и на его территории.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, российские захватчики пытаются нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Туда враг отправил дополнительные силы и бросает в штурмы даже легкораненых военнослужащих.

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