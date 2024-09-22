За сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, поражены шесть пунктов управления врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 163 боевых столкновения украинских защитников с российскими оккупантами. Сил обороны поразили шесть вражеских пунктов управления разных типов.

Видео дня

Кроме того, в воздух взлетело 18 районов сосредоточения личного состава, два места нахождения вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 22 сентября в Facebook.

В командовании отметили, что ситуация на фронте остается сложной. Противник непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.

В то же время оккупанты не прекращают обстрелов украинских позиций и населенных пунктов. За сутки враг совершил три ракетных атаки с применением десяти ракет, а также нанес 77 авиаударов, сбросив 116 КАБов. Кроме этого, совершено более 5000 обстрелов, из них 175 – из РСЗО. Также россияне привлекли для поражения более 1570 дронов-камикадзе.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Враг пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары КАБ по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

Купянское направление. За сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.

Лиманское направление. Враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терна, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

Северское направление. Украинские защитники отразили штурм российских захватчиков вблизи Выимки.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.

Торецкое направление. Враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

Покровское направление. Наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Красный Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была около Селидова.

Кураховское направление. Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Горняка, Константиновки, Екатериновки и Желаемого Второго.

Времевское направление. Противник совершил девять штурмов наших позиций в районах Угледара, Екатериновки, Водяного и Павловки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.

Гуляйпольское направление. Российские захватчики безрезультатно атаковали в районе Гуляйполя.

Ореховское направление. Оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает ровнять с землей свои деревни и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли двадцать шесть авиаударов тридцатью тремя КАБабами по собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 сентября OSINT-аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продолжают активные действия в направлении Курахово Донецкой области. В последние дни враг пытается обойти Георгиевку и Максимилиановку, но без успеха.

– Кроме того, оккупантам не удалось прорваться в город Селидово на Покровском направлении. На подступах к городу их остановили Силы обороны, и там продолжаются бои.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!