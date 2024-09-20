Оккупанты пытаются прорваться в сторону Курахового: в DeepStatе рассказали, где идут бои. Карта

Российские захватчики продолжают активные действия в направлении Курахово Донецкой области. В последние дни враг пытается обойти Георгиевку и Максимилиановку, но безуспешно.

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Об этом сообщают OSINT-аналитики DeepState. Отмечается, что активизация врага в сторону Курахово вызвана его успехами в районе Желанного.

"Враг постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в сторону Курахово, но последнюю неделю для бойцов Сил обороны, в частности, 46-й бригады, в районе населенных пунктов Гостре и Георгиевка-Максимильяновка насыщен сложными боями", – сообщают аналитики.

Россияне благодаря обилию техники и пехоты пытаются развить успех из Красногоровки в направлении Гостре. Оккупанты пробуют закрепиться, но попадают под удар украинских дронов и артиллерии.

"Они надеются обойти Георгиевку и Максимилиановку, в которых московиты постоянно терпят неудачи. Активизация врага в сторону Курахового последнюю неделю усилилась вместе с успехом в районе н.п. Украинске-Желанное Первое-Невельское. Именно в эти районы в последнее время были стянуты многие находившиеся поблизости подразделения, чтобы продолжить свое продвижение", – отметили в DeepState.

Сейчас россияне пытаются полностью захватить Желанное Первое и зачистить Украинске. Продолжается накопление и перегруппировка сил для дальнейшего продвижения, в частности, в направлении Горняка.

Как сообщал OBOZ.UA, Кураховское направление в последнее время занимает первое место по количеству штурмов на фронте. Лишь сегодня треть атак врага, по данным Генштаба, пришлась именно на это направление.

Напомним, что только за прошедшие сутки Силы обороны Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков. В общей сложности на нашей земле ВСУ положили примерно 639 480 личного состава российских захватчиков.

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