Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Кураховское направление, где произошла треть всех боестолкновений этого дня. Также, как утверждают в Генштабе ВСУ, идет операция Сил обороны Украины на территории РФ.

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За эти сутки уже произошло 123 вражеских атаки. Об этом сказано в сводке командования ВСУ по состоянию на 16:00 пятницы, 20 сентября.

На Харьковском направлении в российские террористы штурмуют позиции наших подразделений в районах Волчанска, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Степова, Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника вблизи Выимки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Временного Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг проводил шесть атак. Сегодня агрессор атакует возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже завершены, до сих пор ведутся еще три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла бомбовые удары по населенным пунктам Торецк и Клебан-Бык.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидового и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 16 атак противника, пять боестолкновений еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении, где захватчики 40 раз атаковали наши подразделения. Подразделения российских войск пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

На Времиевском направлении захватчики восемь раз безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Богоявления.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Пятихатки. Также вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла там 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории РФ", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков. Таким образом, всего на нашей земле ВСУ положили примерно 639 480 личного состава российских захватчиков.

Также в сеть попал список ликвидированных в Украине оккупантов из 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, базирующегося в Мулино. Он содержит информацию о 94 россиянах, ставших "грузом 200" в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

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