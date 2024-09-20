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Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

Михаил Левакин
War
4 минуты
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Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Кураховское направление, где произошла треть всех боестолкновений этого дня. Также, как утверждают в Генштабе ВСУ, идет операция Сил обороны Украины на территории РФ.

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За эти сутки уже произошло 123 вражеских атаки. Об этом сказано в сводке командования ВСУ по состоянию на 16:00 пятницы, 20 сентября.

На Харьковском направлении в российские террористы штурмуют позиции наших подразделений в районах Волчанска, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Степова, Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боестолкновений продолжается до сих пор.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

На Северском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника вблизи Выимки.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Временного Яра и Белой Горы.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

На Торецком направлении враг проводил шесть атак. Сегодня агрессор атакует возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже завершены, до сих пор ведутся еще три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла бомбовые удары по населенным пунктам Торецк и Клебан-Бык.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

С начала суток на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидового и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 16 атак противника, пять боестолкновений еще продолжаются.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении, где захватчики 40 раз атаковали наши подразделения. Подразделения российских войск пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

На Времиевском направлении захватчики восемь раз безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Богоявления.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Пятихатки. Также вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на "нуле"

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла там 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории РФ", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков. Таким образом, всего на нашей земле ВСУ положили примерно 639 480 личного состава российских захватчиков.

Также в сеть попал список ликвидированных в Украине оккупантов из 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, базирующегося в Мулино. Он содержит информацию о 94 россиянах, ставших "грузом 200" в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

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