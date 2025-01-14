За сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений, поражен важный объект противника: в Генштабе рассказали, где наиболее горячо. Карта

За последние сутки на фронте зафиксировано 166 прямых боевых столкновений. В ходе этих боев Силы обороны нанесли значительные потери противнику, уничтожив один из важных объектов и нанеся удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага.

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Самые яростные бои произошли на Покровском направлении, где противник продолжает пытаться прорвать украинскую оборону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 вторника, 14 января.

За прошедшие сутки российские войска совершили одну ракетную атаку по позициям украинских подразделений и населенным пунктам и 62 авиационных удара, включая применение 99 управляемых авиабомб (КАБ). Также оккупанты совершили около 4,5 тысяч артиллерийских обстрелов, из которых 85 — из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Вражеские авиаудары были зафиксированы в районах Гремячей (Черниговская область), Новополя и Константинополя (Донецкая область), а также Приморского (Запорожская область).

В Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении силы обороны остановили три атаки в районах Лозовой, Западной и Двухлетней.

На Лиманском направлении враг совершил 16 атак, пытаясь прорвать оборону у Новосергеевки, Зеленой Рощи, Шейковки, Первомайского, Макеевки, Заречного и Тернов.

Пять штурмов противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 атак в районах Временного Яра и Ступочек.

Торецкое направление было одним из самых горячих — враг совершил 16 атак, основная часть которых направлена на Торецк.

Особенно интенсивные бои шли на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 77 наступлений врага в районах 26 населенных пунктов, среди которых Барановка, Зеленое поле, Тарасовка, Мирноград, Покровск, Успеновка, Славянка, Курахово и другие.

На Новопавловском направлении зафиксировано 13 атак, в том числе в районах Разлив, Времевки, Раздольного, Константинополя и Нескучного.

На Приднепровском направлении произошла одна враждебная атака, которая была успешно отбита.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях прошедших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении зафиксировано 15 боеприкосновений, 37 авиационных ударов с использованием 49 управляемых бомб и 422 артиллерийских обстрела, из которых 20 — из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские военные продолжают наносить ощутимые потери противнику в живой силе и технике. Всего за минувшие сутки уничтожены 1330 оккупантов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одна РСЗО, 72 беспилотника, 83 автомобиля и единица специальной техники.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки выбить украинские войска с территории Курской области. Захватчики применяют в ходе наступления большое количество живой силы и, как следствие, понесут огромные потери. Интенсивность боев на Курщине напоминает некоторые из самых жестоких сражений на востоке Украины за последние три года, в частности, в таких городах, как Бахмут и Авдеевка.

Солдаты из Северной Кореи значительно усложняют Силам обороны Украины проведение Курской операции на территории государства-агрессора России. Однако украинские войска продолжают удерживать позиции и не позволяют армии РФ получить хоть какое-то стратегическое преимущество.

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