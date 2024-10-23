За сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений, самая горячая ситуация на двух направлениях – Генштаб

Ситуация на поле боя остается сложной, самые горячие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Только на этих участках за минувшие сутки российские войска совершили более 100 атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 23 октября. Всего за минувшие сутки произошло 166 боевых столкновений.

По уточненным данным, за прошедшие сутки враг нанес один ракетный удар по позициям украинских войск и населенным пунктам, использовав одну ракету, а также совершил 104 авиаудара, сбросив 165 управляемых авиабомб. Кроме этого, зафиксировано более 4500 обстрелов, из которых 149 из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары агрессора были сосредоточены в районах таких населенных пунктов, как Беловоды, Кондратовка, Малушино, Пятихатки, Черкасская Лозовая, Харьков, Гороховатка, Боровская-Андреевка, Зеленый Гай, Богуславка, Купянск-Узловой, Новоплатоновка, Лесна Стенин Славянск, Часов Яр, Дружба, Петровка, Мирноград, Черкасская Лозовая, Северск, Семеновка, Краматорск, Александрополь и Новоукраинка.

Украинские силы ответили ударами авиации и ракетных войск, поразив четыре района скопления живой силы и техники противника, а также уничтожив три пункта управления БПЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в окрестностях Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении украинские войска отразили 13 атак, в частности, вблизи Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении противник совершил 14 атак у Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские защитники успешно остановили попытку врага продвинуться в направлении Бондарного.

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с их позиций в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки и Селидового. Наши военные отразили 56 штурмов, при этом самая большая концентрация атак наблюдалась вблизи Селидового.

На Кураховском направлении силы обороны остановили 47 атак возле Горняка, Новомитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времевском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз атаковал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские подразделения с их позиций. Там произошло одно боевое столкновение в районе Роботиного.

На Приднепровском направлении четыре атаки российских войск не увенчались успехом во время штурма наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

Ситуация на Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях осталась без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши военные продолжают активными действиями наносить значительные потери оккупационным войскам в живой силе и технике, истощая врага по всей линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. Врагу удалось немного продвинуться возле Торецка и Покровска. Также путинские войска наступали восточнее Курахово, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Покровск Донецкой области, расположенном в 6,5 км от фронта, ухудшается ситуация безопасности, местные власти призывают людей эвакуироваться в более безопасные города. "Зубы дракона" устанавливают прямо в спальных районах, а начинать отопительный сезон даже не планируют.