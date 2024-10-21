Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки врагу удалось незначительно продвинуться возле Торецка и Покровска.

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Также путинские войска наступали к востоку от Курахово, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Торецком направлении оккупанты продвинулись к северо-востоку от Нелиповки (к югу от Торецка) и вдоль улицы Дружбы в центре Торецка. Пропагандисты в РФ утверждали, что захватчики также продвинулись к югу от Торецка, в том числе около Нью-Йорка, но ISW не наблюдал визуального подтверждения дальнейшего продвижения российских войск в этом районе.

На Покровском направлении оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций к востоку и юго-востоку от населенного пункта 20 октября. Геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ имели незначительный успех на северо-восточной окраине Селидово (к юго-востоку от Покровска).

Также сообщается, что российские войска продвинулись к окраинам Вишневого (к югу от Покровска и непосредственно к западу от Селидово) с юга вдоль железнодорожной линии. Российские пропагандисты также утверждали, что оккупанты продвинулись в Воздвиженку (к востоку от Покровска) и около Горняка (к юго-востоку от Покровска), однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

На Кураховском направлении за 20 октября никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись дальше в пределах и к югу от Максимильяновки, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В то же время российские войска продолжили наступление к юго-западу от Донецка в районе Угледара 20 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Оккупанты могли продвинуться в районе Катериновки, Антоновки (оба к северо-востоку от Угледара) и Богоявленки (к северу от Угледара).

Напомним, страна-агрессор не перестает терроризировать мирные украинские города. В очередной раз Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. В городе возникла есть проблемы со светом.

Ранее сообщалось, что 19 октября враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.