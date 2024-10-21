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Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки врагу удалось незначительно продвинуться возле Торецка и Покровска.

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Также путинские войска наступали к востоку от Курахово, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Торецком направлении оккупанты продвинулись к северо-востоку от Нелиповки (к югу от Торецка) и вдоль улицы Дружбы в центре Торецка. Пропагандисты в РФ утверждали, что захватчики также продвинулись к югу от Торецка, в том числе около Нью-Йорка, но ISW не наблюдал визуального подтверждения дальнейшего продвижения российских войск в этом районе.

Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

На Покровском направлении оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций к востоку и юго-востоку от населенного пункта 20 октября. Геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ имели незначительный успех на северо-восточной окраине Селидово (к юго-востоку от Покровска).

Также сообщается, что российские войска продвинулись к окраинам Вишневого (к югу от Покровска и непосредственно к западу от Селидово) с юга вдоль железнодорожной линии. Российские пропагандисты также утверждали, что оккупанты продвинулись в Воздвиженку (к востоку от Покровска) и около Горняка (к юго-востоку от Покровска), однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

На Кураховском направлении за 20 октября никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись дальше в пределах и к югу от Максимильяновки, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В то же время российские войска продолжили наступление к юго-западу от Донецка в районе Угледара 20 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Оккупанты могли продвинуться в районе Катериновки, Антоновки (оба к северо-востоку от Угледара) и Богоявленки (к северу от Угледара).

Оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Напомним, страна-агрессор не перестает терроризировать мирные украинские города. В очередной раз Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. В городе возникла есть проблемы со светом.

Ранее сообщалось, что 19 октября враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.

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