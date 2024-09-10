За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине в течение 9 сентября произошло 167 боестолкновений с войсками Российской Федерации. Больше всего – на Кураховском (46) и Покровском (41) направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке на 8:00 вторника, 10 сентября (930-е сутки полномасштабной войны). За минувшие сутки наша авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также поразили пять артиллерийских систем россиян.

По уточненной информации, противник в понедельник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара (с применением четырех ракет), а также 97 авиаударов (в том числе сбросив 130 КАБа). Зафиксировано 4916 вражеских обстрелов, из них 195 – из реактивных систем залпового огня.

Войска РФ совершали авиационные удары по районах населенных пунктов Павловка, Белополье, Годуновка, Купянск, Загрызовое, Пустогород, Галагановка, Харьков, Белокриническое, Твердохлебовое, Щурово, Стельмаховка, Куриловка, Краматорск, Предтечино, Дилиевка, Торецк, Пантелеймоновка, Александрополь, Селидово, Кураховка, Трудовое, Водяное, Угледар, Екатериновка, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Степногорск, Лукьяновское, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка, Луговское и Белогорье.

На Харьковском направлении 9 сентября произошло две атаки в районах города Волчанск и села Глубокое.

На Купянском направлении было 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки, Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз. Пытались выйти вперед возле восьми населенных пунктов. Акцент врага – возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки, Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбивали 14 штурмовых действий захватчиков. Бои прошли вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.

На Торецком направлении армия РФ с поддержкой своей авиации совершила девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении наши Герои остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово, Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинска, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Там произошло шесть, семь, 15 и 12 боеприкосновений соответственно.

На Времивском направлении состоялось девять штурмов наших позиций недалеко от Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активной была штурмовая и бомбардировочная авиация России.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций у Малой Токмачки и Малых Щербаков – всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию. Продолжается наша операция в Курской области государства-агрессора, однако деталей в ГШ ВСУ не раскрыли.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генштаба ВС Украины, 9 сентября Силы обороны отминусовали 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

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