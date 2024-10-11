За сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За минувшие сутки (10 октября) в Украине произошло 169 боевых столкновений. Противник нанес по нашим позициям и населенным пунктам шесть ракетных ударов (применив 17 ракет), 71 авиационный удар (114 КАБ), совершил 4672 обстрела (более 180 из них – из реактивных систем залпового огня).

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в новой сводке. Она опубликована по состоянию на 08:00 11 октября (961 сутки широкомасштабной войны).

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Голышевское, Речки, Купянск-Узловой, Подолы, Казачья Лопань, Алисовка, Гоптовка, Ямполь, Лиман, Торское, Северск, Екатериновка, Константиновка, Торецк, Александрополь, Гришино, Богоявленка, Максимовка, Разлив, Великая Новоселка и Запорожье.

Украинские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ россиян.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений – 14. Штурмы врага наши Герои отражали возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки, Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 30 атак в районах Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отбиты четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении воины остановили семь попыток противника прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне с поддержкой своей авиации совершили восемь атак. Усилия сосредотачивали в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники противодействовали 24 атакам. Основные усилия врага – возле населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Проминь, Лисовка, Миролюбовка, Калиново.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжали сдерживать ВС РФ в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки. В общей сложности враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом участке фронта.

На Времивском направлении оккупанты совершили 11 атак в направлении Богоявления.

На Ореховском направлении захватчики дважды без успеха атаковали позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применяет авиацию, совершает обстрелы приграничья.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области России. Генштаб ВСУ подробностей не предоставил.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1140 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны армия РФ понесла уже 666 340 безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!