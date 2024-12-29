Общим местом оценок последних месяцев является утверждение о росте потерь росармии в ходе ползучего наступления на Донбассе и других участках фронта. Это утверждение основано на фактах, пишет Алексей Копытько для "Информационного сопротивления".

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Далее текст на языке оригинала.

Група "Інформаційний спротив" продовжує збирати дані про російських солдатів, яких у самій росії визнали вбитими чи публічно поховали. Станом на 16 грудня в нашій базі 87811 імен, за якими є повні дані, і більше 420 осіб, які точно мертві, але є розбіжності в атрибуції.

За тиждень із 9 по 16 грудня 2024 р. ми зафіксували рекордну кількість убитих – 1726. Для порівняння: за аналогічний період 2023 року було 476 убитих. Частина цієї цифри – старі втрати, але переважна більшість – результат жовтня-грудня. Де-факто росія не може приховати, що ховає дві роти на день.

Як бачимо в історії з тим самим азербайджанським літаком, Кремль не визнає навіть очевидного і петляє до останнього. Так і у випадку із втратами. росіяни занижують їх у рази. МІНІМУМ – удвічі, насправді – більше. Тобто, росіяни втрачають убитими приблизно батальйон на день.

Тільки за відкритими даними, визнаними в самій росії, російська армія за 2024 рік втратила в Україні понад 50 тисяч людей убитими. Наголошую – це не абстрактна статистика, це люди, зафіксовані ПОІМЕННО. Середньорічні втрати вбитими – 140 осіб на день.

Чи багато це чи мало? Цього поки що недостатньо, щоб зупинити російську орду. Але це вже чутливо. Згідно з комплексом даних, які ми збираємо, у рф вже кілька місяців спостерігається розрив між числом найманців, що відправляються на фронт, та масштабом втрат. Новоприбулі не поповнюють втрати.

Складається враження, що російська армія, виконуючи політичне завдання взяти максимум до інавгурації Трампа, остаточно перестала зважати на втрати. Наші військові, які на власні очі спостерігають і припиняють "м’ясні штурми" малих груп противника, зазначають, що наступати в такому режимі нескінченно – неможливо.

За збереження тенденцій, за приблизними оцінками, до кінця зими – початку весни відбудеться накопичення розривів між поповненням росармії та такими, що вибувають через втрати. Або російська влада має знайти якісь нові джерела живої сили (наприклад – масова мобілізація), або вони будуть змушені зупинятися.

Лідери з абсолютної кількості визнаних убитих:

• Башкортостан – 3882

• Татарстан – 3541

• Краснодарський край – 3470

• Свердловська область – 3206

• Пермський край – 2870

• Московська область – 2839

• Челябінська область – 2631

• Саратівська область – 2106

• Іркутська область – 2088

• Самарська область – 2072

Лідери за відносною кількістю втрат (убиті на 10000 чоловіків працездатного віку):

• Тива – 91

• Пермський край – 80

• Сахалін – 70

• Республіка Алтай – 70

• Бурятія – 68

• Чукотка – 67

• Забайкалля – 51

• Ненецький АО – 45

• Нижегородська область – 44

• Камчатка – 44

….

• Інгушетія – 9

• Кабардино-Балкарія – 9

• Чечня – 8

• Санкт-Петербург – 6

• Москва – 2.

Тенденції року максимально наочні: столиці та Кавказ не воюють, найбільше заробляють на війні та несуть максимальну відповідальність за війну (зрозуміло, після Кремля) бонзи Казані та Уфи.

Судячи з цих даних, Москва ніяк не покарає Кадирова за збитий азербайджанський літак – знайдуть якихось стрілочників із рядових російських ППО-шників. Алієв публічно вимагає покарання винних. Подивимося, який рівень винних його задовольнить (адже дондон Кадиров демонстративно нагородив родича, який заявив, що "збито все").