Минус вертолет и 1140 оккупантов: Генштаб ВСУ озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях около 1140 российских оккупантов. Так, за время полномасштабной войны армия РФ понесла уже 666 340 безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

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Накануне наши воины также уничтожили 274 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сбили вертолет ВС РФ (всего 329). Из сводки о ситуации на фронте за 10 октября известно, что защитники приземлили российский Ми-8 на Харьковском направлении.

Также бойцы сбили 70 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 16 837). Было уничтожено и 59 артиллерийских систем (19 322), 35 боевых бронированных машин (17 800), восемь танков (8953), четыре РСЗО (1229), три средства ПВО (976) оккупационных войск.

Кроме этого, к списку потерь захватчиков добавилось 84 единицы сожженной автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 398), 10 – спецтехники (3396).

А с начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили также 2619 крылатых ракет, 369 самолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в сентябре армия РФ понесла рекордные потери личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем за сутки ВСУ ликвидировали 1271 оккупанта.

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