За сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений, поражен склад БК врага и средство ПВО – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Оккупационные силы продолжают непрерывно атаковать украинские позиции, однако наши защитники стойко сдерживают их давление и наносят противнику потери.

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В частности, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по пункту управления БпЛА, складу с боеприпасами, четырем местам скопления личного состава, средству ПВО, четырем артиллерийским установкам противника и другому важному объекту оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 25 октября.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 187 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера враг нанес один ракетный удар по позициям украинских военных и населенным пунктам, использовав две ракеты. Также он совершил 85 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиабомбы, и более четырех тысяч обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня. Для атак было привлечено около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены в районах таких населенных пунктов, как Басовка, Беловоды, Великая Писаревка, Журавка Сумской области; Купянск, Петропавловка, Андреевка Харьковской области; Терны, Северск, Дружковка, Торецк, Сухая Балка, Старая Николаевка, Волноваха, Разлив в Донецкой области; Малые Щербаки, Терново, Малая Токмачка в Запорожской области; Новотягинка на Херсонщине.

На Харьковском направлении враг провел восемь штурмов близ Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак, где Силы обороны отражали штурмы вблизи Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 23 атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Катериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

На Северском направлении украинские силы отразили одну атаку российских войск вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды в районах Часова Яра и Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий противника в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лысовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия враг сосредоточил на направлениях Селидово и Проминя.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак, где враг больше всего пытался продвинуться вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов украинских позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки, активно привлекая бомбардировочную авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четырежды пытался атаковать оборонительные позиции вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды оккупанты безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с их позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За последние сутки российская авиация нанесла 23 удара, а артиллерия совершила более ста обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг активно использует артиллерию и авиацию с территории РФ для ударов по украинским населенным пунктам.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 251 единицу военной техники и вооружение оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1630 захватчиков.

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