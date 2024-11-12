За сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений, поражены две артисистемы врага – Генштаб

На фронте в Украине ситуация остается сложной: войска РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакуют украинские позиции. Защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери, за прошедшие сутки произошло 187 боевых столкновений.

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Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага. О событиях на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 ноября – 993-е сутки полномасштабной войны.

По уточненной информации, в понедельник армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, а также 84 авиаудара, сбросив 145 КАБов. Кроме того, агрессор совершил более 5000 обстрелов, из них 107 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1500 дронов-камикадзе.

Под российскими авиаударами находились районы населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка, Краснополье Сумской области; Сергеевка, Закотное, Северск, Дроновка, Торецк, Екатериновка, Петровка, Константиновка, Дружба, Романовка, Мирноград, Курахово, Новодонецкое, Максимовка, Большая Новоселка Донецкой области.

В течение суток на Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в Волчанске. На Казачью Лопань оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три штурмовых действия врага возле Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Активно применял авиацию враг и на Лиманском направлении, ударив КАБами по Заречному, Лиману и Ямполевке. Также захватчики десять раз атаковали позиции украинских защитников, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи н. п. Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.

На Северском направлении отражен штурм российских захватчиков вблизи Выимки. Террористы нанесли авиаудары по районам Закотного, Дроновки и Северска.

Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра – без успеха. На Торецком направлении четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в сторону Селидово и Луча.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Кременной Балки, Солнцевки, Зари и Курахово.

На Времивском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя; активно привлекал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки агрессор раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке и Веселому.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями он с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по украинским городам и селам.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны пересмотрели предварительную оценку ситуации после захвата армией РФ Угледара. Сейчас они говорят, что оккупанты используют этот успех продвижения к югу от Курахово в поддержку своего наступления, во время которого враг планирует выровнять линию фронта и ликвидировать украинский выступ на западе Донетчины.

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