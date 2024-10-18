За сутки на фронте произошло 210 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления

За сутки 17 октября вдоль линии фронта произошло более 200 боевых столкновений. Около половины из них пришлись на Покровское и Кураховское направления, на каждом из которых украинским воинам пришлось отбивать до полусотни вражеских штурмов.

Враг имеет преимущество в живой силе и технике, однако украинские воины держат оборону. О ситуации на 8 часов утра 18 октября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений", – отмечено в сводке.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в том числе сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более 4060 обстрелов, из них 125 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе.

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Агрессор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполевка, Торское, Лиман, Твердохлебово, Северск, Звановка, Часов Яр, Курахово, Антоновка, Великая Новоселка, Щербиновка, Торецк, Переездное, Зеленое Поле, Тимировка.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника.

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надии.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецка, Нелиповки и близ Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Проминь, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Горняка, Константиновки, Зоряного, Гострого и Водяного.

На Времьевском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

На Ореховском направлении нашими защитниками отбита атака врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиаудар 58 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек.

Также украинские воины обезвредили 13 танков, 51 боевую бронированную машину, 23 артиллерийские системы, 48 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и 2 единицы специальной техники.