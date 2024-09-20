За сутки на фронте произошло 226 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

В Украине в минувшие сутки (19 сентября) произошло аж 226 боевых столкновений. Войска Российской Федерации совершили 76 авиаударов (с применением 115 КАБов) и более 4900 обстрелов (из них 192 – из реактивных систем залпового огня).

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Сводку о ситуации на фронте за прошедшие сутки утром в пятницу, 20 сентября (940 день полномасштабной войны) опубликовал Генеральный штаб ВСУ. В ведомстве призвали присоединяться к Силам обороны, отметив: "Наша сила в единстве!".

Агрессор в четверг, 19 сентября, наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Яструбино, Павловка, Кекино, Руднево, Речки, Великая Рыбица, Харьков, Купянск-Узловой, Купянск, Петропавловка, Подолы, Твердохлебово, Боровая, Северск, Дружба, Клебан Бык, Петровка, Екатериновка, Александрополь, Трудовое, Елизаветовка, Дальнее, Павловка, Благодатное, Каменское, Камышеваха, Новояковловка, Юльковка, Малокатериновка, Николаевка.

Наша авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Также – поразили два пункта управления, три средства РВиА, два единицы техники ПВО и три пункта управления БпЛА.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении было 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского произошло 28 атак.

На Северском направлении украинские защитники отбивали штурмовые действия захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. В целом – восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза возле Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши Герои отразили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Там россияне при поддержке авиации пытались вытеснить Силы обороны из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новогродики и Мариновки.

На Кураховском направлении отбито 63 атаки возле Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времевском направлении зафиксировано шесть штурмовых действий недалеко от Угледара, Равнополья, Катериновки.

На Ореховском направлении шесть атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Работино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также в ГШ ВСУ отметили, что в Курской области России Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага бомбит собственную территорию – за минувшие сутки российские самолеты нанесли там 18 авиударов, сбросив 27 КАБов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы с территории своей страны, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения", – заверила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября защитники Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Обезврежено около 1340 захватчиков.

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