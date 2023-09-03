За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений, уничтожены два склада БК врага и пункты управления – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и наносят удары по местам скопления врага и его вооружения. В частности, были уничтожены два состава боеприпасов и два пункта управления оккупантов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 3 сентября. Как отмечается, на 557-е сутки вторжения на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.

На Северском и Слобожанском противник нанес авиаудар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водологи, Запселье, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Охримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиаудару в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах Хромового, Ивановского, Ступочек и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.