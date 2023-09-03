ВСУ проредили армию РФ еще на 600 оккупантов, 22 артсистемы и 59 единиц автотехники – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 2 сентября ликвидировали 600 военных армии РФ. В целом на 557-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 264 660 российских захватчиков.

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Количество уничтоженного вражеского вооружения и техники тоже ежедневно увеличивается, за последние сутки было обезврежено 119 единиц. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Так, накануне на фронте бойцы Сил обороны уничтожили 22 артиллерийские системы (всего 5582), 12 боевых бронированных машин (8649), пять танков (4476), три РСЗО (739) и средство ПВО (502) ВС РФ.

В небе защитники сбили еще 11 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 4444). На земле сожгли 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8102), шесть – специальной техники (841).

С начала российского вторжения отминусовано также 1447 крылатых ракет, 316 вертолетов, 315 самолетов и 18 кораблей/катеров войск страны-агрессора.

Отметим, что только на Таврическом направлении бойцы ВСУ уничтожили в сутки 32 единицы военной техники и пять складов боеприпасов врага. Также обезвредили 289 российских оккупантов, из которых 77 были ликвидированы, 208 стали "трехсотыми", а четверо попали в плен.

На Одесщине 2 сентября защитники Украины сбили разведывательно-ударный дрон Mohajer-6. Вражескую птицу иранского производства "приземлили" силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона нанесли зрелищный удар по технике оккупантов. В результате захватчики потеряли еще один танк.

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