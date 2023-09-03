В Одесской области Силы обороны уничтожили иранский дрон Mohajer-6: что о нем известно

В субботу, 2 сентября, защитники Украины уничтожили в Одесской области разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6". Вражескую птичку "приземлили" силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

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Об этом сообщили в Telegram Сил обороны юга Украины. Указанный БПЛА способен вести разведку, наблюдение, осуществлять захват целей. Также дроны указанного типа могут нести полезную нагрузку мультиспектрального наблюдения и/или четырех высокоточных боеприпасов.

"Mohajer-6" имеет максимальную взлетную массу 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Он может достигать максимальной скорости 200 км/ч, находиться в воздухе 12 часов и подниматься на высоту 5486,4 м (18 000 футов).

Напомним, ранее стало известно, что Иран разрабатывает новый усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10. У БПЛА будет увеличена дальность и продолжительность полета. Он имеет рабочий диапазон 2000 км и может летать до 24 часов, тогда как погрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность беспилотника Mohajer-6.

Официальные лица США обвинили Иран в поставке беспилотников Mohajer-6 России, которая использует его в войне против Украины. И хотя Тегеран это отрицает, в Министерстве обороны Украины показали сбитый над Черным морем иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Демонстрация состоялась в ответ на заявление посла Ирана, утверждающего, что его страна не снабжала России беспилотниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране была представлена обновленная версия беспилотного летательного аппарата под названием Shahеd-149 Gaza. В связи с обновлением дрон получил новые функции.

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