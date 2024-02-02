За сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов и наносить врагу значительные потери. В то время как на Херсонском направлении украинские защитники за минувшие сутки отразили 14 атак россиян.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 2 февраля 2024 года. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Противник совершил два ракетных удара, один из которых – управляемой авиационной ракетой Х-59, по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты совершили 85 авиационных ударов и произвели 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате российских террористических атак были ранены гражданские жители. Повреждения получили жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты продолжили атаку, используя 25 беспилотников типа "Shahed-136/131". Усилиями средств противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 вражеских дронов.

Авиационные удары противника были направлены на Волчанск, Ольховатку, Колодязное, Синьковку, Песчаное (Харьковская область); Белогоровку (Луганская область); Терны, Спорное, Сухую Балку, Новобахмутовку, Новокалиново, Очеретино, Авдеевку, Орловку, Новомихайловку, Константиновку, Елизаветовку, Угледар, Новодонецкое, Старомайорское (Донецкая область); Новодаровка (Запорожская область); Новокаир, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки (Херсонская область).

Более 150 населённых пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях оказались под обстрелами артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной.

В приграничных районах Северского и Слобожанского направлений противник держит военные силы и активно совершает диверсионные атаки с целью удержания наших войск и увеличения количества минно-взрывных препятствий впереди государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении, в рамках ответственности ОСУВ "Хортица", наши войска отразили пять атак врага вблизи Ивановки, Харьковская область.

На Лиманском направлении украинские войска отразили нападение оккупантов в районе Тернов, Донецкая область.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаку противника недалеко от Клищиевки, Донецкая область.

В рамках ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, пытающегося оцепить Авдеевку. Наши войска активно обороняются и наносят врагу большие потери. За прошедшие сутки силы обороны отразили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 нападений возле Первомайского и Невельского, Донецкая область.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают отражать нападения противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в Донецкой области, где за минувшие сутки удалось отразить 11 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили нападение противника южнее Золотой Нивы в Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку оккупантов в районе Роботиного в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши войска продолжают удерживать свои позиции и отражать нападения оккупационных войск. Вопреки значительным потерям противник не прекращает попыток выбить украинских защитников с занятых позиций. Так, за прошедшие сутки было совершено 14 безуспешных штурмовых атак.

В то же время украинские войска продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, истощая его по всей линии фронта.

В течение дня авиация сил обороны провела удары в 13 районах, где сосредоточены личный состав, вооружение и военная техника противника, а также уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 2 позиции, где были сосредоточены войска противника, вооружения и военная техника, уничтожили 4 артиллерийские системы и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

В конце минувших суток силы ГУР МО Украины уничтожили ракетный катер 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ в западной части временно оккупированного Крыма.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские силы незначительно продвинулись по направлению к Авдеевке на фоне позиционных боев 1 февраля. В то время как Силы обороны Украины продвинулись в районе границы между Донецкой и Запорожской областями.

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