За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения, уничтожены пункты управления врага: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В течение суток на фронте в Украине произошло 64 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, нанося врагу потери в живой силе и технике и истощая его вдоль всей линии фронта. В частности, авиация Вооруженных сил Украины и подразделения ракетных войск нанесли удары по пунктам управления оккупантов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, обнародованной утром 13 октября. Как отмечается, воины Сил обороны продолжают оборону на востоке и юге, в частности отразили ряд атак противника на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", – говорится в сводке.

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Ситуация на поле боя

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" воины Сил обороны отразили 5 атак в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где отражено более 5 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" захватчики не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ, однако не имеют успеха. Там отбито более 20 атак в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно отбили более 10 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы российских оккупантов.

На Мелитопольском направлении воины ВСУ продолжают наступательную операцию.

Вражеские обстрелы Украины

В течение суток РФ нанесла 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершила 54 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиаударам подверглись Поповка, Середина-Буда Сумской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Ольговка, Отрадокаменка, Казацкое, Ульяновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты понесли потери

Силы обороны наносят оккупанту потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта. Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам скопления личного состава, вооружения и военной техники, три – по пунктам управления и четыре – по вражеским ЗРК.

Подразделения ракетных войск поразили район скопления живой силы, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления врага.

Як повідомляв OBOZ.UA, утром 13 октября в Генштабе рассказали, что за прошлые сутки оккупационная армия РФ лишилась еще около 1030 своих военных и 171 единицы техники и вооружения. С начала масштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 285 920 оккупантов.

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