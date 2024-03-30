За сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, поражен пункт управления врага – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За сутки 29 марта произошло 72 боевых столкновения.

Самые активные боевые действия в течение суток были на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 марта.

В течение суток войска РФ нанесли 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 98 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Кириковка Сумской области; Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман Харьковской области; Новоегоровка в Луганской области; Терны, Ямполевка, Андреевка, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Карловка, Курахово, Бердичи, Невельское, Новобахмутовка, Межовое, Яснобродовка, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоданиловка и Роботино в Запорожье.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки трижды раза атаковал позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, одному средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

Напомним, город Часов Яр в Донецкой области из-за наступления российской оккупационной армии оказался в сложной ситуации. Враг зашел на окраины города и занял господствующие высоты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 марта российские оккупанты снова атаковали Украину. Враг применил во время атаки 12 "Шахедов" и 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.