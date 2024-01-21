За сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений, ночью враг атаковал Украину дронами – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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Также оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один БПЛА. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 января.

В течение суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 удара зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области и 4 авиационных удара. Также путинские террористы совершили 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Чернецкое и Середина-Буда Сумской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбита 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, Силы обороны Украины с начала российского вторжения 697 дней назад ликвидировали уже 376 030 личного состава армии РФ. Только во время боев за сутки 20 января защитники отминусовали 760 оккупантов.

Ранее диктатор Владимир Путин нашел "много общего" в РФ и Движении неприсоединения, 19-й саммит которого на днях прошел в столице Уганды Кампале при участии порядка 130 стран мира. В письме к нему он ложно заявил, что Россия "поддерживает" безусловное равенство и суверенитет всех государств.

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