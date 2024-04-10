За сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, поражены два ЗРК врага и три средства ПВО – Генштаб

За сутки произошло 83 боевых столкновения между Силами обороны и российскими оккупационными войсками. Украинские защитники ударили по 16 районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, уничтожили 2 ЗРК и 3 средства ПВО.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 10 апреля. Кроме того, враг и дальше пытается выбить подразделения украинских войск с левобережья Херсонщины – оккупанты совершили безрезультатную атаку позиций наших защитников.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За сутки враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушен и поврежден ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В течение суток авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая Харьковской области; Новоселовское, Твердохлебово Луганской области; Ямполевка, Торское, Верхнекаменское, Часов Яр, Спорное, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Калиновое, Семеновка, Новобахмутовка, Бердичи, Нетайлово, Яснобродовка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Елизаветовка, Антоновка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении защитники отразили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении защитники отразили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что оккупанты имеют ресурс для масштабного наступления, в первую очередь человеческий – около 14 миллионов человек. Правда, около полумиллиона из них украинские Силы обороны уже успели превратить в "удобрения".

– Оккупанты продолжают наступление на Авдеевском направлении. Недавно враг захватил ограниченные позиции севернее Авдеевки, но украинские защитники контратаковали и вернули некоторые из этих утраченных позиций.

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