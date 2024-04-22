За сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений, поражен пункт управления БПЛА противника – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных направлениях с целью прорвать оборону украинских войска. В течение суток 21 апреля на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском направлении. Также враг давит на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 апреля.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершили 71 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью враг в очередной раз атаковал Украину, применив 7 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены.

Под авиационными ударами были Харьков Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ставки, Торское, Новосадово, Ямполевка, Очеретино, Соловьево, Бердичи, Ступочки, Александрополь, Семеновка, Нетайлово, Константиновка, Екатериновка, Антоновка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и пункту управления БПЛА противника.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 22 апреля совершила атаку дронами типа Shahed по Одесской области. Защитники неба сбили над регионом пять вражеских целей, однако произошли и попадания.

Ранее сообщалось, что от российских обстрелов больше всего страдают области, которые находятся вблизи линии боевого столкновения. Прежде всего это Харьковщина, Одесщина, Херсонщина, Запорожье, Черниговщина, Сумщина, Днепропетровщина.

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