За сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений, поражены два 'Солнецка' врага - Генштаб

Украинские силы обороны продолжают активные боевые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, постепенно высвобождая оккупированные Россией территории. Так, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений.

Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 октября. За прошедшие сутки противник совершил 12 ракетных и 60 авиационных ударов, и провел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также оккупанты нанесли ракетный удар с помощью баллистической ракеты "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме этого, вражеские силы использовали ударные беспилотные летательные аппараты "Shahed-136/131" на юге Украины, большинство из которых были ликвидированы противовоздушной обороной.

Эти террористические атаки РФ привели к жертвам среди гражданского населения и повлекли за собой значительные разрушения и повреждения многоквартирных и частных жилых домов, а также другой гражданской инфраструктуры. Были также зафиксированы артиллерийские обстрелы около 150 населенных пунктов в различных областях Украины, в частности Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Видео дня

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят значительный урон оккупационным войскам как в живой силе, так и в технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны провела атаку по пункту управления и осуществила 13 ударов по сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск также метко ударили по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника, 2 тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийским средствам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной и без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, проводит активные диверсионные действия с целью затруднения перемещения наших войск на опасные направления и укрепляет минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские войска отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и 12 атак у Надежды (Луганская область). На Лиманском направлении силы обороны смогли удержать свои позиции в районе Макеевки без потерь.

На Бахмутском направлении противник не смог восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки (Донецкая область). В настоящее время Силы обороны Украины продолжают следующие действия к югу от Бахмута (Донецкая область), наносят врагу ущерб среди живой силы и техники, и закрепляются на достигнутых позициях.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и пытается оцепить Авдеевку. Украинские войска крепко держат оборону, нанося значительные потери врагу. За последние сутки вражеские потери составляют около 900 погибших и раненых боевиков, а также уничтожены или повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронетехники врага. Кроме того, наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного (Донецкая область) были безуспешными.

На Марьинском направлении враг пытался провести штурмовые операции с поддержкой авиации в районе Марьинки (Донецкая область), однако, безуспешно. В этом направлении Силы обороны отразили 16 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские военные отразили нападения противника в районах Золотой Нивы и Старомайорского (Донецкая область). В Запорожском направлении наши защитники удержали свои позиции в районе Вербового (Запорожская область). В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удары по позициям противника.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, после удара Вооруженных сил Украины по российскому аэродрому во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось "выжить". С этой целью они переместили часть части вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!