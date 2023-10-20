Оккупанты переместили часть вертолетов после удара ВСУ по Бердянску: спутниковые фото

После удара Вооруженных сил Украины по российскому аэродрому во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось "выжить". С этой целью они переместили часть части вертолетов.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Фото опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк.

Снимки были сделаны 19 октября. На них видно, что российские оккупанты убрали часть своей техники после удара Украины ракетами ATACMS.

"Новые спутниковые снимки оккупированного Россией аэропорта в Бердянске показывают, что россияне убрали с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины", – отметил Африк.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудования аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

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Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов : по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, состав БК, система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары нанесли с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и живой силе.

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