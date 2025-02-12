За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, поражена станция РЭБ врага и три пункта управления БПЛА – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на большинстве направлений в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение суток на фронте было зафиксировано 95 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 февраля.

В течение прошедших суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 20 ракет, а также 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч трехсот обстрелов, из них 174 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дрона-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Гремячка, Краснополье, Чернеччина, Золочев, Ветеринарное, Осиново, Зеленый Гай, Ступочки, Дружковка, Катериновка, Александро-Шультино, Покровск, Леонтовичи, Муравка, Гродовка, Зверевое, Орехов, Святопетровка, Гуляйполе, Омельник, Приднепровское.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию ​​и три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Зеленая Роща, Новолюбовка и Ямполевка.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Васюкивки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улакли, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривное.

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 15 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также осуществил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 27 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одну РСЗО, одно средство противовоздушной обороны, 164 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, в ночь на среду, 12 февраля, в Киеве прозвучало несколько сильных взрывов. Армия РФ атаковала украинскую столицу баллистическими ракетами: в нескольких районах вспыхнули пожары, есть погибший и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Бойцы ВСУ имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки (к западу от Торецка).

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