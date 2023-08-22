За сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений, ВСУ ведут наступление на одном направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло около 30 боевых столкновений: враг вел безуспешные наступательные действия под Бахмутом, атаковал в районе Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Силы обороны отбили атаки, сдержали оккупантов и нанесли им поетри.

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В то же время наши защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. О последних событиях с фронта говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 августа – 545-е сутки полномасштабной войны.

Накануне ВС РФ нанесли два ракетных и 43 авиационных удара, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском войсках страны-агрессора произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Краснополье, Грабовское, Поповка – Сумской; Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья – Харьковской.

На Купянском направлении вражеских артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении ВС РФ ударили с авиации в районах Твердохлебового, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества на Луганщине. Артиллерийским обстрелам от них подверглись около 15 н. п., среди которых Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Клищиевки. В то же время нанесли авиаудары у Веселого, Приволья и Курдюмовки. От их артобстрелов пострадали более 20 н. п., в частности Приволье, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Захватчики обстреляли город из артиллерии, как из Александрополь, Степное, Северное, Первомайское, Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки и Новомихайловки. Агрессор нанес авиаудары по этим населенным пунктам, вел артобстрелы по ним и Желанному Второму, Красногоровке, Победе, Елизаветовке Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации в районе Старомайорского. Их артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От его артиллерийских обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Гуляйпилское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Томарино, Дач, Зимовщика. От их артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населеённых пунктов, в том числе Нововоронцовка, Золотая Балка, Никольское, Херсон, Кизомыс, Софиевка Херсонской области; Очаков, Солончаки – Николаевской.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, 20-21 августа Силы обороны Украины добились тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожья. Они продолжают контрследующие операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на востоке Украины.

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