За сутки на фронте произошло около 60 боевых столкновений, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку – Генштаб

На фронте в Украине 29 октября произошло около 60 боестолкновений. Защитники нашей страны противостояли атакам противника на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, Купянском, Лиманском направлениях.

О ситуации на передовой сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке. Оперативная информация была опубликована утром 30 октября (614-е сутки полномасштабной войны) на Facebook-странице ведомства.

В ГШ ВСУ подчеркнули, что Россия использует тактику террора, игнорирует законы и обычаи ведения войны, открывает огонь не только по военным, но и по гражданским объектам.

За минувшие сутки (29 октября) армия страны-агрессора нанесла один ракетный и 88 авиационных ударов, совершила 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также в ночь на понедельник, 30 октября, оккупационные войска применили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131. Все они были уничтожены нашей противовоздушной обороной, заявил Генштаб.

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Под авиационными ударами врага в минувшие сутки были:

– Синьковка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное Харьковской области;

– Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области;

– Новоселовка, Верхнекаменское, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области;

– Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка Запорожской области;

– Веселое, Отрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под вражеским артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ сохраняют свое присутствие в приграничье, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских подразделений на угрожающие направления. Армейцы государства-агрессора наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы РФ с Украиной в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Там наши защитники отбили семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отбили атаку ВС РФ юго-восточнее Тернов на Донетчине.

На Бахмутском направлении российские захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Андреевки. Украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты и дальше пытаются окружить город Авдеевка. "Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", – заявил Генеральный штаб ВСУ.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское на Донетчине. Здесь наши Герои отразили более 10 вражеских атак.

На Марьинском направлении ВС РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении защитники нашей страны отбили атаку российских войск южнее Угледара на Донетчине.

На Запорожском направлении оккупационные силы пять раз пытались восстановить утраченное положение в районе села Работино Запорожской области. В ГШ ВСУ сообщили, что успеха у противника не было.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам захватчиков.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств оккупантов.

Как писал OBOZ.UA:

– Защитники Украины во время боев 29 октября уменьшили количество оккупационных войск на 860 человек. Потери живой силы ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в нашу страну достигли уже 299 940 солдат и офицеров.

– О потерях Российской Федерации в военной технике информацию можно найти в статистике по ссылке.

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