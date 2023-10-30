ВСУ ликвидировали за сутки 860 оккупантов, 15 российских танков и самолет

Защитники Украины во время боев на фронте 29 октября ликвидировали 860 наемников российской оккупационной армии. Так, на сегодня потери живой силы ВС РФ достигают уже 299 940 солдат и офицеров.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Согласно обновленным данным, накануне украинские воины также уничтожили 93 единицы вооружения и военной техники врага.

Так, за сутки бойцы Сил обороны сожгли 17 боевых бронированных машин (всех 9775), 15 танков (5190), 14 артиллерийских систем (7202) и одно средство ПВО (559) захватчиков.

Защитники сбили 20 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 5419) и один самолет (321) врага. В частности, вражеский истребитель Су-25 приземлили из ПТРК бойцы ГПСУ под Авдеевкой.

Также за прошедшие сутки на фронте "демилитаризовали" 23 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 9555) и две – специальной техники (1014).

Таким же, как и накануне, осталось только количество сбитых крылатых ракет (1544), уничтоженных РСЗО (834), вертолетов (324), кораблей/катеров (20) и подводных лодок (1) армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Ласточка" Нацгвардии уничтожили еще один танк Т-90М "Прорыв" российской армии. По вражеской бронетехнике, которую оккупанты называют "лучшей в мире", защитники отработали FPV-дроном.

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