Украинские защитники уничтожили еще один вражеский танк 'Прорыв', который оккупанты называют 'лучшим в мире': видео

Украинские защитники активно уничтожают на фронте российских окупантов и их технику. Воины шаг за шагом приближают победу над вражеской агрессией.

Недавно бойцы ВСУ ликвидировали еще один вражеский танк Т-90М "Прорыв". Оккупанты гордо называют "лучшим в мире", потому что он самый современный в ВС РФ. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Ликвидация российского танка Т-90М "Прорыв" FPV-дроном подразделения "Ласточка" 11-й бригады НГУ", – подписаны кадры.

Известно, что уничтожение произошло в Херсонском направлении. А обнаружили танк военные 406-й ОАБр. Это удалось им с помощью БПЛА Shark.

На кадрах видно, как дрон приближается к вражеской технике и максимально точно попадает в нее.

Видео дня

Как известно, во время вторжения в Украину "Прорыв" впервые был замечен в конце апреля 2022 года в Харьковской области, а затем – в начале июля в Запорожье.

Кроме того, на этой бронетехнике оккупанты воевали вблизи Андреевки на Бахмутском направлении и передвигались во время отступления из села Роботино.

Отметим, что "Прорыв" – это основной боевой танк армии РФ. Первые модели поступили в ВС РФ в 2020 году. Всего было выпущено менее 100 единиц. Стоимость танка более 4 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили еще один новейший российский танк Т-90М "Прорыв", обстреливавший позиции наших воинов. Вражеский танк "аналоговнет" обнаружила аэроразведка 3-й штурмовой бригады.