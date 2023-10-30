Украинские защитники уничтожили еще один вражеский танк "Прорыв", который оккупанты называют "лучшим в мире": видео
Украинские защитники активно уничтожают на фронте российских окупантов и их технику. Воины шаг за шагом приближают победу над вражеской агрессией.
Недавно бойцы ВСУ ликвидировали еще один вражеский танк Т-90М "Прорыв". Оккупанты гордо называют "лучшим в мире", потому что он самый современный в ВС РФ. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
"Ликвидация российского танка Т-90М "Прорыв" FPV-дроном подразделения "Ласточка" 11-й бригады НГУ", – подписаны кадры.
Известно, что уничтожение произошло в Херсонском направлении. А обнаружили танк военные 406-й ОАБр. Это удалось им с помощью БПЛА Shark.
На кадрах видно, как дрон приближается к вражеской технике и максимально точно попадает в нее.
Как известно, во время вторжения в Украину "Прорыв" впервые был замечен в конце апреля 2022 года в Харьковской области, а затем – в начале июля в Запорожье.
Кроме того, на этой бронетехнике оккупанты воевали вблизи Андреевки на Бахмутском направлении и передвигались во время отступления из села Роботино.
Отметим, что "Прорыв" – это основной боевой танк армии РФ. Первые модели поступили в ВС РФ в 2020 году. Всего было выпущено менее 100 единиц. Стоимость танка более 4 миллионов долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили еще один новейший российский танк Т-90М "Прорыв", обстреливавший позиции наших воинов. Вражеский танк "аналоговнет" обнаружила аэроразведка 3-й штурмовой бригады.
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