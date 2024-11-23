За сутки на фронте произошло почти 200 боевых столкновений: в Генштабе подтвердили сложную ситуацию

Ситуация на фронте по состоянию на утро 23 ноября остается сложной. За минувшие сутки там произошло 194 боевых столкновения.

Более 40 из них пришлись на Покровское направление, Кураховское от него "отстало" не намного. О ситуации рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери", – отметили в Генштабе.

За минувшие сутки россияне дважды атаковали позиции украинских воинов и населенные пункты двумя ракетами, нанесли 67 авиаударов, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, совершили 4560 обстрелов, в том числе 123 – из реактивных систем залпового огня и применили 1490 дронов-камикадзе.

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Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закитное, Северск, Великая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новогоровки и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в сторону Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.

На Времьевском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и 3 единицы спецтехники оккупантов.