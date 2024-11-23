ВСУ отминусовали 1420 оккупантов, 20 танков и 24 артсистеми за сутки – Генштаб

Украинские воины за сутки "денацифицировали" 1420 российских оккупантов. Также вражеская армия потеряла десятки единиц военной техники и вооружений.

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В частности, враг лишился 20 танков и 24 артсистем. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

За сутки ряда вражеской армии прорежены на 1420 оккупантов. Общие же боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли на утро 23 ноября 2024 года уже 729 720 человек.

Также россияне потеряли 261 единицу военной техники и вооружений.

У захватчиков уменьшилось за сутки на восемь танков (в общей сложности потеряно 9 419), 36 боевых бронированных машин (19 192), 24 артиллерийских системы (20 760) и 105 БПЛА оперативно-тактического уровня (19 365).

Кроме того, украинские воины уничтожили 73 единицы автомобильной (29 850) и три единицы специальной техники (3 678).

Неизменным пока остается количество уничтоженных РСЗО (1 254), средств ПВО (1 004), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2 764), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что на Северском направлении украинские воины остановили самый большой за последний период штурм оккупантов. В нем захватчики задействовали более двух десятков единиц техники и около сотни пехотинцев армии Путина.

Останавливали вражеский штурм пограничники Луганского отряда бригады "Помста", 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" и 54-я механизированная бригада.

А 20 ноября Силы обороны нанесли удар ракетами Storm Shadow по российскому командному пункту в Марьино в Курской области. Первое применение западных ракет по военным объектам на территории РФ оказалось удачным: не менее 18 российских оккупантов ликвидированы и 33 ранены. Среди жертв удара могут быть российский генерал и военные из КНДР.