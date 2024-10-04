За сутки произошло 142 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

За прошедшие сутки больше всего штурмов российские войска совершили на Покровском направлении, где Силы обороны отразили 30 атак. Интенсивные боевые действия также велись на Кураховском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 4 октября. Всего на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Враг нанес три ракетных удара, 67 авиационных атак, в том числе использовал 135 управляемых авиабомб, и совершил более четырех тысяч обстрелов, среди них 105 из реактивных систем залпового огня. Также были привлечены 1585 дронов-камикадзе. Авиационные удары были нанесены в районах населенных пунктов Сумской и Черниговской.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки осуществили 15 ударов по местам скопления личного состава и техники противника, уничтожив два состава горюче-смазочных материалов, артсистему, средство ПВО и станцию РЭБ.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался наступать в районах Старицы и Волчанская.

На Купянском направлении произошло 11 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского.

На Лиманском направлении было остановлено 13 атак оккупантов, сосредоточивших усилия в районах Макеевки, Новосадового, Торского, Дружелюбовки, Грековки и Дроновки.

На Северском направлении украинские войска отбили одну атаку недалеко от Спорного.

На Краматорском направлении остановлено шесть попыток продвижения противника вблизи Часова Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг поддерживал наступление авиационными ударами в районе Часова Яра. Ситуация остается под контролем.

Авиация противника нанесла удары по районам Екатериновки, Дружбы и Клебан-Быка на Торецком направлении. В то же время враг девять раз пытался прорваться в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении Силы обороны отразили 30 атак, в частности, вблизи Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Враг сосредоточивал основные усилия в районах Николаевки и Селидово, где произошло 9 и 7 столкновений соответственно, и сбросил 7 управляемых авиабомб на Мирноград, Белицкое и Селидово.

На Кураховском направлении оккупанты осуществили 23 попытки прорыва украинских оборонных рубежей вблизи Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Екатериновки.

Также были остановлены три атаки возле Богоявленки и одна близ Максимовки на Времивском направлении.

В Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На границе с Черниговщиной противник ведет разведку и артиллерийские обстрелы.

Украинские войска продолжают операции на Курском направлении, где враг нанес по своей территории один ракетный и 14 авиационных ударов и совершил около 300 обстрелов.

Напомним, что Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ примерно на 657 940 военнослужащих. В частности, 1230 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях минувших суток.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что для российских войск захват Угледара не был целью, они намерены продвигаться по линии Угледар – Курахово – Покровск. По его мнению, всю интенсивность боевых действий враг перенесет в район Курахово и Селидово Покровского района Донетчины.

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