За Волчанск на Харьковщине продолжаются бои, враг пытается прорваться в районе Часового Яра – Генштаб

В Украине по состоянию на 10:30 четверга, 27 июня, произошло уже 48 боевых столкновений. Противник пытался наступать на девяти направлениях фронта.

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Ночью и утром в четверг уже прогремели пять авиаударов (11 КАБами) и 614 обстрелов позиций наших защитников. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке в 855-е сутки широкомасштабного российского вторжения.

Итоги за 26 июня

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боев. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением одной ракеты), 51 авиационный удар (74 КАБа), более 3000 обстрелов (из них 127 из РСЗО).

Украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления оккупантов, одно средство противовоздушной обороны, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава ВС РФ.

В общей сложности за прошедшие сутки потери захватчиков составили: 1260 человек, три танка, девять боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, пять средств ПВО, 24 БПЛА ОТР, 61 автомобиль и 11 единиц специальной техники.

Ситуация (на 10:30) 27 июня

Ночью россияне нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар. Силы обороны уничтожили все 23 ударных БПЛА типа "Шахед" и пять из шести ракет врага.

На фронте уже произошло 48 боев. На Харьковском направлении продолжался вражеский штурм города Волчанск. Ситуация контролируемая.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Также повреждено один танк, одну артсистема, два средства ПВО и два авто.

На Купянском направлении было четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора (по состоянию на 10:30) еще продолжались.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили две атаки в районах Копанок и Невского.

На Северском направлении произошло четыре атаки. Три из них, возле Спорного и Раздолевки, успеха не имели. Одно боестолкновение (в районе Раздолевки) еще продолжалось.

На Краматорском направлении Россия не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия еще продолжались.

Напряженная ситуация на Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецкого, Северного, Зализного. Атака близ Дружбы отбита нашими защитниками.

Обостренная ситуация на Покровском направлении. Оккупанты наступали здесь уже 13 раз. Девять успешно отбиты, бои продолжались.

В среду на указанном направлении враг потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Прасковьевки, происходило восемь боестолкновений.

Времевское направление. Враг атаковал вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики пока не проводили. "Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер секции планирования бригады НГУ "Рубеж" Дмитрий Кожубенко рассказал, что около месяца назад военные РФ пытались провести штурм наших позиций на "Жигулях". У авто отсутствовали двери, чтобы вражеская пехота могла быстро высадиться, однако такой трюк успеха противнику не принес.

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