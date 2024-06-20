За время военного положения приобрел имущество на $350 тыс: на Днепропетровщине будут судить бывшего областного военкома. Фото

В Днепропетровской области будут судить бывшего руководителя областного ТЦК и СП, который за время военного положения в Украину успел накупить имущества на 350 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители выяснили, что обвиняемый декларировал недостоверную информацию почти на 4,3 млн гривен.

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За совершенные преступления военкому грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, будучи в должности руководителя областного ТЦК и СП, мужчина приобрел активы почти на 13,5 млн грн. Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на в Днепре.

Кроме того, бывший военком зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 кв. метров, однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало. Также в ходе следствия установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации за 2021 и 2022 отчетные годы на общую сумму почти 4,3 млн грн.

В Нацполиции подчеркнули, что в одном из эпизодов военком не указал в ежегодной декларации подарок близкому лицу от его родственника в размере 65 тыс. долларов, что в эквиваленте на день заключения договора дарения денежных средств составляет 2,6 млн грн.

В июле 2023 года полицейские провели ряд процессуальных действий по местам работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких лиц, которые были привлечены к преступной деятельности. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества. В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в районный суд. Экс-чиновнику инкриминируют ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе 11 июня произошла драка с участием медиков скорой помощи и сотрудников ТЦК Киевского района. По словам фельдшеров, их удерживали в военкомате, пытаясь немедленно мобилизовать в армию. В областном Одесском ТЦК заявили, что уже проводят совместно с правоохранителями безотлагательные меры по установлению всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Мерефе под Харьковом произошла драка с участием сотрудников ТЦК и гражданских лиц. Конфликт возник во время оповещения населения о мобилизации, в областном ТЦК Харькова заявили, что военнослужащие вынуждены были защищаться.

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