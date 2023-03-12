''Монтян передавала спецслужбам РФ цели для ракетных ударов по ВСУ'': предательницу сдали свои

Сегодня жизнь предателей Украины, сбежавших в Россию, далека от той, о которой они мечтали. Рассчитывая на блицкриг армии РФ, они собирались победоносно вернуться в Киев, однако этого не произошло. Сегодня же предатели то и дело попадают в скандалы и вынуждены ежедневно доказывать, что они в доску свои. Яркий пример – некогда киевский адвокат Татьяна Монтян. Ее сообщник сделал шокирующее признание: она передавала российским спецслужбам цели для ракетных ударов по Украине.

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Подозрение спустя годы

Известный киевский адвокат Татьяна Монтян еще накануне полномасштабного вторжения России выехала из Украины. По данным источников, некоторое время она "отсиживалась" в Египте – в отеле Swiss Inn Resort Dahab, а уже оттуда перебралась в Россию.

"Татьяна Монтян – одна из тех, кто крайне активно и предельно агрессивно вел свою деятельность в интересах России против Украины, будучи на попечительстве и финансировании российских спецслужб", – писал еще год назад эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Многие украинцы задолго до полномасштабного вторжения были уверены, что Монтян – самый настоящий враг. Чего стоили ее поездки на оккупированную территорию (начиная с 2014 года), которые без разрешения россиян были бы просто невозможны.

Да что тут говорить, Монтян абсолютно не скрывала своих встреч и с одиозными главарями – например, Алексеем Мозговым (командиром "Призрака"). Проводила телемосты с оккупированной территории и фотографировалась с боевиками, чьи руки на тот момент уже были по локоть в крови украинцев.

В базу данных центра "Миротворец" Татьяна Монтян попала еще в 2015 году как пособница террористов и российских оккупантов. Но несмотря на все факты, ей чудесным образом удавалось избегать привлечения к ответственности.

Дальше – больше. 17 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности ООН Татьяна Монтян выступила в качестве "свидетеля" на стороне РФ и обвинила Запад в попытках "спровоцировать войну с Россией на территории Украины".

И только спустя год, в феврале 2023-го, Служба безопасности Украины наконец сообщила ей о подозрении.

"Находясь на территории России, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях вражеских спецслужб. Она регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок. Также Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, насчитывающие почти полмиллиона подписчиков", – сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность; отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и т. д.

Мало кто знает, но Татьяна Монтян давно связана с Россией. Она родилась в Керчи, окончила школу уже в Херсоне, затем поступила в Московский государственный университет им. Ломоносова – на юридический факультет.

Интересно, что темой ее курсовой работой на втором курсе стало исследование "Зеленой книги" ливийского диктатора Муаммара Каддафи, а на третьем — "Доктрина божественной эманации в верховной власти в исламе шиитского толка и теократическое государство аятоллы Хомейни в Иране". А практику Монтян проходила в Московском уголовном розыске.

Сегодня Монтян ведет откровенно антиукраинскую деятельность, к которой с января 2023 года добавились колонки для Telegram-канала "Специально для RT" (Russia Today – телеканал, который финансируется российским правительством и находится под санкциями). Много времени проводит в оккупированном Донецке.

Отказались даже дети

Но особой любви и признания россиян ей добиться так и не удалось. Ей припомнили прошлое: работу экспертом Еврокомиссии, защиту Виты Заверухи, участие в "деле 9 марта" и защиту активистов УНА-УНСО.

А когда узнали, что сын Монтян – известный киберспортсмен Богдан Iceberg Василенко – помогает украинской армии, в РФ разгорелся грандиозный скандал.

Ситуацию описал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Русские наци прознали, что дети Татьяны Монтян продолжают жить в Украине и даже собирают донаты на ВСУ. Компромат понесся по телеграмм-каналам, Монтян объявили провокатором и призвали бросить на подвал. В ответ она записала видео, в котором фактически отреклась от сыновей, начала угрожать, что им "придется за все отвечать". Рядом с Монтян при этом сидел ее друг Грубник, который хвалил ее за такую позицию и призывал отказаться от "родственников-укропов". У себя в Telegram Грубник пошел еще дальше и написал, что сына Монтян вообще нужно расстрелять", – поделился Казанский.

Монтян действительно отреклась от собственного сына: "То, что он несет, – это полный треш, и сами понимаете, как я к этому отношусь. И он будет за это, за все, что он сделал, отвечать самостоятельно".

Волна ненависти россиян к Монтян после этого была настолько сильной, что ей даже пришлось опубликовать фото медали, полученной еще в ноябре 2022 года от минобороны России. Мол, смотрите, я же точно своя.

Цели для "Калибров"

На фоне хейта предательницы выяснился еще один шокирующий факт. Дружок Монтян Владимир Грубник в своем Telegram-канале сдал предательницу с потрохами. Он сообщил, что часть денег, собираемых ею в помощь мирным жителям оккупированной территории, передавалась в воюющие подразделения оккупантов – в частности, батальон "Восток". Но это еще не все: Грубник сообщил, что Монтян причастна к ракетным обстрелам Украины.

"Ни для кого не секрет, что с самого начала "СВО" мы через ОПСБ занимались OSINT и агентурной разведкой. Так вот, ответственно заявляю, что часть целей для ударов "Калибрами" и ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ тоже предоставляла Татьяна. Как через меня, так и не только. Были люди с той территории, которых она замыкала для работы на наши доблестные спецслужбы", – написал Грубник.

А это – еще одна статья в копилку преступлений, по которым будет осуждена предательница Украины Татьяна Монтян.

Продолжение следует...