За все время обстрелов ТЭС ДТЭК была ранена 51 энергетика, 3 погибли

С начала полномасштабного вторжения от атак России на теплоэлектростанции ДТЭК был ранен 51 энергетика, 3 погибли.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный директор ДТЭК "Энерго" Ильдар Салеев.

"Украинская энергетика была целью России еще за несколько дней до полномасштабного вторжения, когда была атакована оккупированная ныне Луганская ТЭС. Остается энергетика приоритетной целью и сейчас, ведь с февраля 2022 только теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были атакованы почти 180 раз. Если усреднить это фактически по одной атаке на одну ТЭС компании каждые 4,4 дня войны…", – пояснил он.

По словам Салеева, из-за атак России во время выполнения своих профессиональных обязанностей на теплоэлектростанциях был ранен 51 работник, трое энергетиков погибли.

"Только неделю назад двое наших энергетиков пострадали от очередного массированного обстрела врага. К счастью, живы", – отметил он.

Напомним, во время массированных атак России 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля было повреждено или уничтожено более 80% тепловой генерации ДТЭК.