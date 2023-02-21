'Забить гвоздь на Путина': Климкин назвал четыре цели визита Байдена в Киев

Визит президента США Джозефа Байдена в Киев был посланием четырем аудиториям, в частности, украинцам и главе Кремля Владимиру Путину. Глава Белого дома сознательно избрал дату визита накануне традиционного послания Путина к федеральному собранию.

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Фактически Байден хотел "забить гвоздь и добить гвоздь" и победить российского диктатора в медийном пространстве. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Я считаю, что это обращение к четырем аудиториям. Во-первых, к нам. Это символ поддержки накануне годовщины вторжения. Это действительно очень важный символ, поскольку все украинцы понимают, что сейчас Соединенные Штаты – это наш союзник и партнер, друг номер один", – подчеркнул он.

Во-вторых – визит Байдена в Украину, а затем в Польшу был мощным сигналом Путину, продолжил дипломат. "Байден сознательно приехал накануне его послания к федеральному собранию. Он также построил свой визит в Польшу так, чтобы иметь возможность сегодня (21 февраля. – Ред.) во второй половине дня говорить и, как говорится, забить гвоздь и добить гвоздь. То есть выступить сначала до выступления Путина, а затем еще и после. Что бы он ни сказал, все равно Байден забьет последний гвоздь", – убежден Климкин.

В третьих, это было обращение к Европе, чтобы там "держали солидарность" с Украиной и оказывали помощь нашей стране столько, сколько нужно.

"Четвертое – это обращение к Соединенным Штатам. Байден хотел показать, что такое президентское лидерство. Это важно для него лично как для человека, как для президента. В конце концов, если он пойдет на второй срок, это будет важным толчком к его дальнейшей кампании", – подытожил дипломат.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев. Среди главных тем состоявшихся в столице Украины переговоров была тема дальнейшей поддержки Украины и "формула мира". На следующий день, 21 февраля, Байден отправился в Польшу.