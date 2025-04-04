Заблудился из самого Мурманска: на Сумском направлении пограничники захватили в плен 61-летнего военного армии РФ. Видео

Украинские пограничники на Сумском направлении захватили в плен 61-летнего военного страны-агрессора РФ. Он рассказал, что приехал на войну против Украины из Мурманска, но заблудился, когда пытался доставить еду оккупантам на передовую.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также было обнародовано видео разговор с пленным оккупантом.

Он рассказал, что имеет звание рядовой, родился в Мурманске.

61-летний россиянин утверждает, что на войну приехал не добровольно – мобилизоваться его "заставила полиция".

"Шел один, потерялся, заблудился. Призвали по контракту, заставили. Полиция заставила", – сказал он украинским защитникам.

По словам оккупанта, он должен был доставить провизию на фронт, но заблудился и полтора дня искал дорогу к своим.

Теперь он – в руках компетентных органов Украины, заявили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торецке Донецкой области воины Сил облроны взяли в плен трех оккупантов. Двое из них представились как "Бизончик" и "Князь". Все трое несколько суток находились на позициях украинской пехоты, после чего их эвакуировали и передали соответствующим органам.

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