Обменный фонд пополнен: бригада Нацполиции 'Хижак' взяла в плен трех оккупантов в Торецке. Видео

В городе Торецк на Донетчине защитники Украины взяли в плен троих военнослужащих российской армии. Двое россиян представились как "Бизончик" и "Князь".

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Обменный фонд пополнился благодаря работе воинов сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции НПУ. Они показали видео с пленными захватчиками.

Один из оккупантов на вопрос, знает ли он, кто его взял, смеясь заявил: "Тигры со стальными яйцами". На что защитник, снимавший видео, ответил: "Нет, тебя взял в плен "Хищник". Вся полиция Украины".

В бригаде отметили, что солдат армии РФ удалось захватить благодаря совместным действиям "Хищника" и других подразделений полиции, которые выполняют боевые задания на Торецком направлении фронта.

Все трое оккупантов несколько суток находились на позициях украинской пехоты, после чего их эвакуировали и передали соответствующим органам.

"Они больше не хотят воевать за Россию и заявляют о намерении присоединиться к РДК (Российскому добровольческому корпусу), чтобы выступить против путинского режима", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен группу из 20 оккупантов на Торецком направлении. Защитники опубликовали видео с пленными военными преступниками, каждый из которых называл свое имя и фамилию, звание, должность и место службы.

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