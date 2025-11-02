"Забота" с билетом на тот свет: на оккупированной территории идут облавы даже на предателей Украины

Принятый в России закон о призыве на срочную службу на протяжении всего календарного года фактически является шагом ко всеобщей мобилизации. С января это коснется и жителей временно оккупированной территории Украины. Однако сейчас полным ходом идет как осенний призыв, так и самая настоящая охота на тех, кто не хочет служить в рядах РОВ. Причем достается и коллаборантам.

Призыв с "сюрпризом"

Сейчас на оккупированной части нашей страны в самом разгаре осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Призываются на службу в армию страны-агрессора мужчины, которым 18-30 лет.

Подавляющее большинство жителей захваченной части Украины являются обладателями российского гражданства – кто добровольно, а кто принудительно (насильственная паспортизация продолжается до сих пор). Соответственно, "новые россияне" по извращенной и преступной логике путинского режима подпадают под призыв.

Что касается новшества – электронных повесток, которые теперь "раздают" через российский ресурс "Госуслуги", – то, по словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, пока что местных жителей это не коснулось.

"А вот тех из них, кто получил регистрацию непосредственно на территории РФ, уже включили в электронный реестр воинского учета – о чем они и получили уведомления. Так что пока повестки приходят по старинке – в бумажном виде", – говорит наш источник в Мелитопольском районе.

Самый главный (и смертельно опасный) "сюрприз" для срочников – оказаться на фронте. Перед началом осеннего призыва российские власти в который раз убеждали, что срочников не будут привлекать к участию в "СВО", мол, их направят в пункты дислокации только на территории РФ. Но это не так.

По верифицированным OBOZ.UA данным, после прохождения обучения призывников из числа жителей оккупированных территорий ранее отправляли служить в приграничную Курскую область РФ (в то время как там шли ожесточенные бои), а также на подконтрольные оккупантам части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, реже – в Крым.

Большинство призывников вынудили подписать контракт, что дает возможность сразу же их привлекать к боевым действиям. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И думать, что новым призывникам повезет больше, конечно же, не стоит.

Охота на "ресурс"

Российская пропаганда продолжает убеждать, что Кремль "очень заботится" о населении оккупированных территорий. Но реальность свидетельствует об ином: на самом деле оккупанты рассматривают его исключительно как ресурс – в качестве пушечного мяса для пополнения своей армии.

Помимо осеннего призыва в оккупации продолжается и так называемая скрытая мобилизация. Зачастую повестки выдают прямо на предприятиях – в частности, такие факты зафиксированы в Донецкой и Запорожской областях. Всех руководителей обязуют предоставлять данные о сотрудниках мужского пола.

Постоянно проводят также и рейды на дорогах. Например, в Мариуполе стало обычной практикой, когда сотрудники оккупационной полиции и военкомата останавливают водителей, проверяют документы и на месте выдают повестки.

Проходят и самые настоящие облавы: это чаще всего происходит на оккупированной части Запорожской области – в Бердянске и Мелитополе.

А вот в Донецкой области (кроме Приазовья) ситуация отличается – там сейчас основной упор сделан на поимку так называемых СОЧей. И это преимущественно другая категория местных жителей – тех, кто зачастую еще с 2014-2015 годов воевал против Украины, а потом "самовольно оставил службу". Но есть и насильно мобилизованные в 2022 году, которым удалось сбежать и не запятнать себя кровью.

И те и другие после "службы" либо жили в своих домах, рассчитывая на то, что их никто не будет искать, либо же прятались у родственников или друзей. Но сейчас ситуация резко изменилась – достается уже и местным "героям".

Например, в Горловке оккупанты из 132-й мотострелковой бригады ворвались в дом 62-летнего коллаборанта и предателя, который с 2014 года воевал против Украины – сначала в подразделении "Корсы".

"После ее гибели ту воинскую часть расформировали, он попал в 132-ю бригаду. Контракт не подписывал, по бумагам в новой части оказался как "доброволец". Находился в резервной роте, обходил больницы, чтобы получить направление на операцию. Его уверяли, что после операции спишут. Но спустя время в роте поменялся состав, все обходные листы исчезли. Он узнал, что ночью его отправят в штурм, и подался в бега", – описали ситуацию в одном из донецких пабликов, посвященном мобилизации в "ДНР".

Теперь же его разыскивают за СОЧ – несмотря на возраст и "заслуги". Во время визита в его дом "людоловы", как называют их местные, сорвали камеры видеонаблюдения и обыскали весь дом. А "полиция" отказалась принимать заявление от супруги предателя.

И это не единичный случай, что вызвало настоящую истерику среди коллаборантов, которые восприняли такие действия как предательство столь любимой ими России.

Как говорится, удар бумеранга никто не отменял.