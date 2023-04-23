Зачем Путин ездил в Украину: Селезнев назвал две причины

Глава страны-агрессора России Владимир Путин посетил оккупированный регион Херсонской области по двум причинам. Одна из них – калька действий президента Украины Владимира Зеленского.

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Тем не менее, степень риска, которому подвергал себя глава украинского государства, посещая Бахмут, несопоставима с тем, чем рисковал кремлевский диктатор. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"С какой целью Путин посещал Херсонскую область? Во-первых, это калька действий президента Украины Владимира Зеленского. Но есть серьезное отличие между действиями Владимира Путина и Владимира Зеленского", – заметил эксперт.

"Путин находился на территории населенного пункта Счастливцево, от которого по прямой 130 километров до линии боевого столкновения. Зеленский был в 3 километрах от линии боевого столкновения. То есть степень риска и, соответственно, степень мотивации президентов двух стран кардинально отличаются", – подчеркнул он.

По оценкам Селезнева, глава Кремля совершил поездку в Украину по двум причинам. Кроме повторения жеста президента Зеленского, он также пытался мотивировать российское общество к более активному участию в объявленной им "частичной" мобилизации.

"Мол, если президент, верховный главнокомандующий, едет на фронт, соответственно, и остальные граждане РФ должны ехать на фронт и там умирать. Не понятно, ради каких целей, кроме интимных желаний Владимира Путина, но тем не менее, такая история будет работать на реализацию его амбиций в части оккупации всей территории Украины", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 18 апреля якобы президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный район Херсонской области. Кремлевские пропагандисты обнародовали тематическое видео. Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на самом деле на кадрах мог быть запечатлен не Путин, а его двойник.