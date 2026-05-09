Зачистили передний край: нацгвардейцы прорвали оборону врага на Волчанском направлении. Видео

Украинские защитники осуществили штурмовую операцию на Волчанском направлении, во время которой пересекли линию боевого соприкосновения и зачистили передний край обороны российских войск. Таким образом, оборона российских захватчиков в районе поселения Старица была прорвана.

Оборону врага прорвали бойцы штурмового полка "Р.У.Г" второго корпуса Нацгвардии Украины "Хартия". Операция началась еще в апреле, сообщили в полку и показали, как это было.

"В апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого соприкосновения и провели зачистку переднего края обороны противника в глубину до ротного опорного пункта", – отметили в полку.

Как это было

Как рассказали военные, к выполнению боевой задачи были привлечены "украинские военнослужащие и иностранные добровольцы из стран Латинской Америки".

Для проведения штурма командование привлекло силы всего трех рот. Во время операции наши воины применили отвлекающий маневр, чтобы дезориентировать врага.

В рамках операции группы продвигались через лесные массивы в районе села Старица. На правом фланге привлекли 15 украинских штурмовиков. А на левом фланге было привлечено 50 бойцов, которые и зачистили опорный пункт врага.

Также украинские защитники ликвидировали более 10 блиндажей и 12 россиян – без учета опорного пункта.

"Российские войска неоднократно пытались восстановить контроль над утраченными позициями. Для этого противник организовывал штурмовые действия в ответ", – отметили в НГУ.

О ком речь

23-й штурмовой полк "Р.У.Г" – это высокоэффективное подразделение, выполняющее боевые задачи на самых сложных участках фронта. До осени 2025 года эти штурмовики действовали в составе 47-й механизированной бригады "Магура", впоследствии перевелись во 2-й корпус НГУ "Хартия" как 4-й батальон оперативного назначения.

Бойцы "Р.У.Г" специализируются на штурмах, аэроразведке и применении FPV-дронов, зачистке вражеских позиций и уничтожении бронетехники. В составе подразделения действуют интернациональные группы.

Сейчас 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" выполняет задачи на Харьковском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники из 1-го мотопехотного батальона "Воины Света" 57-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную ротацию побратимов на Волчанском направлении. В частности, на позициях заменили бойцов, которые держали там оборону пять месяцев.

