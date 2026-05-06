Держали позицию 154 дня: ВСУ провели успешную ротацию бойцов на Волчанском направлении. Видео

Украинские защитники из 1-го мотопехотного батальона "Воины Света" 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко провели успешную ротацию побратимов на Волчанском направлении(Харьковская область). На позициях заменили трех бойцов, которые держали оборону пять месяцев.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба 57 ОМПБр ВС Украины. На YouTube-канале подразделения опубликовано видео с нашими защитниками.

Пехотинцы провели на позиции 154 дня

Речь идет о военнослужащих с позывными "Захар", "Индус" и "Кот". После эвакуации их доставили на стабпункт, провели медосмотр.

"Тяжело морально", – признался один из бойцов. "А физически, значит, нет, да?" – шутя добавил другой военный за кадром, после чего мужчины рассмеялись.

Когда воины прибыли в безопасное место, собратья угостили их кофе и сигаретами, нагрели воды, чтобы те умылись. Защитники позвонили своим родным, рассказали, что их вывезли с позиции.

"Ротация личного состава продолжается. Для нас это стратегический приоритет – ведь от замены пехоты зависит как моральный дух бойцов, так и боеспособность подразделений в целом. И несмотря на все сложности на линии соприкосновения, мы продолжаем выполнять эту задачу со всей ответственностью", – отметили в бригаде.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Волчанском направлении бойцы батальона беспилотных систем "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили целую колонну вражеских квадроциклов с помощью FPV-дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!