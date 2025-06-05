'Зачистили' штурмовиков на электросамокатах: в Нацгвардии показали эффектные кадры уничтожения врага на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск врага, который идет на все, чтобы прорвать оборону. Очередная попытка продвижения противника была жестко остановлена благодаря слаженной работе бойцов Национальной гвардии Украины.

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Наши защитники уничтожили российских штурмовиков на электросамокатах. Соответствующее видео показал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

"Россияне хотят любой ценой приблизиться к позициям Сил обороны на Покровском направлении, а в последнее время пытаются на скорости прорваться к переднему краю", – говорится в сообщении.

Российские штурмовые группы пытались быстро проскользнуть в район боевых действий с помощью электросамокатов. В то же время другие оккупанты использовали мотоцикл для доставки боекомплекта и провизии к своим позициям. Однако операторы БпЛА из бригады НГУ "Спартан" обнаружили вражеские передвижения и быстро ликвидировали угрозу.

Ударные дроны уничтожили как личный состав противника, так и их средства передвижения. Электросамокаты и мотоцикл оккупантов были превращены в металлолом.

Кроме этого, только за минувшие сутки подразделения НГУ по всей линии фронта уничтожили:

1 единицу бронетехники;

7 единиц автомобильной техники;

4 средства радиоэлектронной борьбы;

3 склада с боеприпасами.

Также было нанесено поражение по 17 местам скопления личного состава российских войск.

Национальная гвардия Украины продолжает эффективно уничтожать оккупантов и демонстрирует, что на любые попытки прорыва будет жесткий и точный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" армии РФ. Точный удар по вражескому ЗРК малой дальности навели разведчики бригады "Черный лес", приблизительная стоимость уничтоженной цели - $25 млн.

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