'Задача – заставить Россию остановить войну': Зеленский отреагировал на удар по Украине и назвал первые шаги для реального мира

Президент Владимир Зеленский отреагировал на произошедшую ночью российскую атаку по Украине, 7 марта. Оккупанты целенаправленно били по энергетическим объектам в нескольких украинских областях.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Гарант подчеркнул, что страну-агрессорку Россию нужно заставить остановить войну.

"Минувшей ночью российская армия совершила очередную массированную атаку против нашей энергетики. Под ударом были разные объекты в нескольких регионах – на Одесщине, Полтавщине, Черниговщине, Тернопольщине. В общей сложности россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти двести ударных дронов", – отметил президент.

Он добавил, что вражеская атака нацелена против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь.

В украинском небе сегодня можно было заметить самолеты F-16 и предоставленные Францией Mirage-2000. Последние результативно отработали против российских крылатых ракет.

"Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставлены Францией Mirage-2000. В частности, "миражи" успешно отработали против российских крылатых ракет. Спасибо! Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы", – написал гарант.

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